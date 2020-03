NFL Betting Odds 2020: Over/Under Win Total For Every Team

Sports have come to a screeching halt, but the 2020-21 NFL season will still hopefully take place.

In an effort to look forward to better times, the oddsmakers have released some over/under odds for the upcoming season. The odds take a look at how many wins each and every team is set to bring home during the regular season.

How many wins do the experts see your favorite team having?

Here is a full look at the over/under win total betting odds for the 2020/21 NFL season, via BetOnline.ag.

Arizona Cardinals Р2020 Regular Season Win Total         

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†7¬Ĺ¬† ¬†¬†¬†¬†¬† (6¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 5¬Ĺ.

 

Atlanta Falcons Р2020 Regular Season Win Total              

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†7¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (8)

Note: 2019 opening win total was 9.

Baltimore Ravens Р2020 Regular Season Win Total         

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†11¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬† (11)

Note: 2019 opening win total was 8.

Buffalo Bills Р2020 Regular Season Win Total    

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 8¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 6¬Ĺ.

Carolina Panthers Р2020 Regular Season Win Total         

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†5¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (6¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 8.

Chicago Bears Р2020 Regular Season Win Total 

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†8¬Ĺ¬†¬† ¬†¬†¬†¬† (8)

Note: 2019 opening win total was 9¬Ĺ.

Cincinnati Bengals Р2020 Regular Season Win Total       

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 5¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 6.

Cleveland Browns Р2020 Regular Season Win Total        

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†8¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (8)

Note: 2019 opening win total was 9.

Dallas Cowboys Р2020 Regular Season Win Total             

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (9)

Note: 2019 opening win total was 8¬Ĺ.

 

Denver Broncos Р2020 Regular Season Win Total             

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†7¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (8)

Note: 2019 opening win total was 7.

Detroit Lions Р2020 Regular Season Win Total   

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 6¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 7.

Green Bay Packers Р2020 Regular Season Win Total       

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 9¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 9¬Ĺ.

Houston Texans Р2020 Regular Season Win Total            

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†8¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (8¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 8¬Ĺ.

Indianapolis Colts Р2020 Regular Season Win Total        

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†8¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (7¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 9¬Ĺ. When the odds opened, Luck was the QB. Closed at 7¬Ĺ before season started.

Jacksonville Jaguars Р2020 Regular Season Win Total    

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†5¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (6¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 8.

Kansas City Chiefs Р2020 Regular Season Win Total        

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 11¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 10¬Ĺ.

Las Vegas Raiders Р2020 Regular Season Win Total            

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†7¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (7)

Note: 2019 opening win total was 6¬Ĺ. They were Oakland last season.

Los Angeles Chargers ‚Äď 2020 Regular Season Win Total¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 7¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 9¬Ĺ.

Los Angeles Rams – 2020 Regular Season Win Total

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (8¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 10¬Ĺ.

Miami Dolphins Р2020 Regular Season Win Total             

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†6¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (5¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 5.

Minnesota Vikings Р2020 Regular Season Win Total       

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (9¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 9.

New England Patriots Р2020 Regular Season Win Total 

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (10¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 11.

New Orleans Saints Р2020 Regular Season Win Total     

Over/Under                                10

Note: 2019 opening win total was 10¬Ĺ.

New York Giants Р2020 Regular Season Win Total           

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 6¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 6.

 

New York Jets – 2020 Regular Season Win Total

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†7¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (6¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 7.

Philadelphia Eagles Р2020 Regular Season Win Total     

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (10)

Note: 2019 opening win total was 9¬Ĺ.

Pittsburgh Steelers Р2020 Regular Season Win Total      

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬Ĺ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (9)

Note: 2019 opening win total was 8¬Ĺ.

 

San Francisco 49ers Р2020 Regular Season Win Total      

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 10¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 8.

Seattle Seahawks Р2020 Regular Season Win Total         

Over/Under                                9

Note: 2019 opening win total was 8¬Ĺ.

Tampa Bay Buccaneers Р2020 Regular Season Win Total               

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (7¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 6¬Ĺ.

Tennessee Titans Р2020 Regular Season Win Total         

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†9¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (8¬Ĺ)

Note: 2019 opening win total was 8¬Ĺ.

Washington Redskins Р2020 Regular Season Win Total 

Over/Under¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 5¬Ĺ

Note: 2019 opening win total was 6.