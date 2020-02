NFL Scouting Combine Odds 2020: Full List of Details

With the 2020 NFL Draft season in full swing, it is time for the NFL Scouting Combine. The event will take place from February 24 through March 1 at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana.

The combine allows some of the league’s top prospects to put their talents on display for scouts across the league in events like the 40-yard dash, 3-cone drill, bench press, vertical leap, and other individual drills specifically designed for each positional group.

Ahead of the combine, the folks in Las Vegas have released the betting odds for the event.

A full look at the 2020 NFL Scouting Combine odds can be seen below.

Will anyone break John Ross’ 40 record (4.22 sec)?

Yes +500 (5/1)

No -1000 (1/10)

Fastest 40 time

Over/Under 4.29 seconds

Fastest 60-yard shuttle

Over/Under 10.81 seconds

Fastest 20-yard shuttle

Over/Under 3.88 seconds

Fastest 3 Cone Drill

Over/Under 6.47 seconds

Most bench press reps

Over/Under 38.5 reps

Longest Broad Jump

Over/Under 11’5″

Rich Eisen’s 40 Time

Over/Under 6.01 seconds

A full look at the invitees for the 2020 NFL Scouting Combine can be seen below.

2020 NFL Scouting Combine Invitees

Trey Adams, OL, Washington

» Hakeem Adeniji, OL, Kansas

» McTelvin Agim, DL, Arkansas

» Salvon Ahmed, RB, Washington

» Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

» Cam Akers, RB, Florida State

» Bradlee Anae, DL, Utah

» Tremayne Anchrum, OL, Clemson

» Jet Anderson, RB, TCU

» Damon Arnette, DB, Ohio State

» Grayland Arnold, DB, Baylor

» Devin Asiasi, TE, UCLA

» Joe Bachie, LB, Michigan State

» Markus Bailey, LB, Purdue

» Trajan Bandy, DB, Miami

» Ben Bartch, OL, St. John’s (MN)

» Tyler Bass, K, Georgia Southern

» Essang Bassey, DB, Wake Forest

» Zack Baun, LB, Wisconsin

» Omar Bayless, WR, Arkansas State

» Mekhi Becton, OL, Louisville

» LeVante Bellamy, RB, Western Michigan

» Eno Benjamin, RB, Arizona State

» Francis Bernard, LB, Utah

» Tyler Biadasz, OL, Wisconsin

» Daniel Bituli, LB, Tennessee

» Ross Blacklock, DL, TCU

» Julian Blackmon, DB, Utah

» Rodrigo Blankenship, K, Georgia

» Lynn Bowden, WR, Kentucky

» Shaun Bradley, LB, Temple

» Ben Bredeson, OL, Michigan

» Jacob Breeland, TE, Oregon

» Antoine Brooks Jr., DB, Maryland

» Jordan Brooks, LB, Texas Tech

» Cameron Brown, LB, Penn State

» Derrick Brown, DL, Auburn

» Tony Brown, WR, Colorado

» Harrison Bryant, TE, Florida Atlantic

» Hunter Bryant, TE, Washington

» Kelly Bryant, QB, Missouri

» Myles Bryant, DB, Washington

» Terrell Burgess, DB, Utah

» Joe Burrow, QB, LSU

» Cohl Cabral, OL, Arizona State

» Lawrence Cager, WR, Georgia

» Raymond Calais, RB, Louisiana-Lafayette

» Marquez Callaway, WR, Tennessee

» Shyheim Carter, DB, Alabama

» Quintez Cephus, WR, Wisconsin

» K’Lavon Chaisson, LB, LSU

» Saahdiq Charles, OL, LSU

» Joseph Charlton, P, South Carolina

» Jeremy Chinn, DB, Southern Illinois

» Cameron Clark, OL, UNC-Charlotte

» Nevelle Clarke, DB, Central Florida

» Chase Claypool, WR, Notre Dame

» Rodney Clemons, DB, SMU

» Ezra Cleveland, OL, Boise State

» Tyrie Cleveland, WR, Florida

» Josiah Coatney, DL, Mississippi

» Nick Coe, LB, Auburn

» Brian Cole II, DB, Mississippi State

» Kendall Coleman, DL, Syracuse

» Trystan Colon-Castillo, OL, Missouri

» Carter Coughlin, LB, Minnesota

» Isaiah Coulter, WR, Rhode Island

» Kamren Curl, DB, Arkansas

» Lloyd Cushenberry, OL, LSU

» DeeJay Dallas, RB, Miami

» Darrion Daniels, DL, Nebraska

» Cameron Dantzler, DB, Mississippi State

» Kevin Davidson, QB, Princeton

» Marlon Davidson, DL, Auburn

» Ashtyn Davis, DB, California

» Carlos Davis, DL, Nebraska

» Gabriel Davis, WR, Central Florida

» Javaris Davis, DB, Auburn

» Khalil Davis, DL, Nebraska

» Quartney Davis, WR, Texas A&M

» Raekwon Davis, DL, Alabama

» Akeem Davis-Gaither, LB, Appalachian State

» Josiah Deguara, TE, Cincinnati

» Grant Delpit, DB, LSU

» Trevon Diggs, DB, Alabama

» AJ Dillon, RB, Boston College

» Michael Divinity, LB, LSU

» J.K. Dobbins, RB, Ohio State

» Rico Dowdle, RB, South Carolina

» Jack Driscoll, OL, Auburn

» Kyle Dugger, DB, Lenoir-Rhyne

» Yasir Durant, OL, Missouri

» Devin Duvernay, WR, Texas

» Troy Dye, LB, Oregon

» Jacob Eason, QB, Washington

» Bryan Edwards, WR, South Carolina

» Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU

» Jalen Elliott, DB, Notre Dame

» Jordan Elliott, DL, Missouri

» A.J. Epenesa, DL, Iowa

» Darrynton Evans, RB, Appalachian State

» Blake Ferguson, LS, LSU

» Chris Finke, WR, Notre Dame

» Leki Fotu, DL, Utah

» Jake Fromm, QB, Georgia

» Aaron Fuller, WR, Washington

» Jordan Fuller, DB, Ohio State

» Kristian Fulton, DB, LSU

» Tipa Galeai, LB, Utah State

» Neville Gallimore, DL, Oklahoma

» Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

» Cale Garrett, LB, Missouri

» Jonathan Garvin, DL, Miami

» Willie Gay Jr., LB, Mississippi State

» Antonio Gibson, WR, Memphis

» Alohi Gilman, DB, Notre Dame

» Trevis Gipson, DL, Tulsa

» Jeff Gladney, DB, TCU

» Anthony Gordon, QB, Washington State

» A.J. Green, DB, Oklahoma State

» Jonathan Greenard, DL, Florida

» Yetur Gross-Matos, DL, Penn State

» Javelin K. Guidry, DB, Utah

» Stephen Guidry, WR, Mississippi State

» Bryce Hall, DB, Virginia

» DaVon Hamilton, DL, Ohio State

» LaDarius Hamilton, DL, North Texas

» KJ Hamler, WR, Penn State

» Harrison Hand, DB, Temple

» Jake Hanson, OL, Oregon

» Nick Harris, OL, Washington

» Scoota Harris, LB, Arkansas

» Malik Harrison, LB, Ohio State

» JaMycal Hasty, RB, Baylor

» Jaylinn Hawkins, DB, California

» Charlie Heck, OL, UNC

» C.J. Henderson, DB, Florida

» Matt Hennessy, OL, Temple

» Justin Herbert, QB, Oregon

» Brian Herrien, RB, Georgia

» Justin Herron, OL, Wake Forest

» Tee Higgins, WR, Clemson

» Alex Highsmith, DL, UNC-Charlotte

» John Hightower, WR, Boise State

» K.J. Hill, WR, Ohio State

» Lavert Hill, DB, Michigan

» Trevon Hill, DL, Miami

» Isaiah Hodgins, WR, Oregon State

» Sterling Hofrichter, P, Syracuse

» Darnay Holmes, DB, UCLA

» Brycen Hopkins, TE, Purdue

» Khaleke Hudson, LB, Michigan

» Robert Hunt, OL, Louisiana-Lafayette

» Jalen Hurts, QB, Oklahoma

» Noah Igbinoghene, DB, Auburn

» Keith Ismael, OL, San Diego State

» Cordel Iwuagwu, OL, TCU

» Austin Jackson, OL, USC

» Dane Jackson, DB, Pittsburgh

» Jonah Jackson OL, Ohio State

» Lamar Jackson, DB, Nebraska

» Trishton Jackson, WR, Syracuse

» Justin Jefferson, WR, LSU

» Van Jefferson, WR, Florida

» Anfernee Jennings, LB, Alabama

» Jauan Jennings, WR, Tennessee

» Jerry Jeudy, WR, Alabama

» Collin Johnson, WR, Texas

» Jaylon Johnson, DB, Utah

» Juwan Johnson, WR, Oregon

» Tyler Johnson, WR, Minnesota

» Clay Johnston, LB, Baylor

» Benito Jones, DL, Mississippi

» Brandon Jones, DB, Texas

» Joshua Jones, OL, Houston

» Tony Jones, RB, Notre Dame

» Azur Kamara, LB, Kansas

» Khalid Kareem, DL, Notre Dame

» Dalton Keene, TE, Virginia Tech

» Joshua Kelley, RB, UCLA

» BoPete Keyes, DB, Tulane

» Solomon Kindley, OL, Georgia

» Javon Kinlaw, DL, South Carolina

» Cole Kmet, TE, Notre Dame

» CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

» Rashard Lawrence II, DL, LSU

» Javon Leake, RB, Maryland

» Benny LeMay, RB, UNC-Charlotte

» Shane Lemieux, OL, Oregon

» Brian Lewerke, QB, Michigan State

» Damien Lewis, OL, LSU

» Terrell Lewis, LB, Alabama

» Kalija Lipscomb, WR, Vanderbilt

» Jordan Love, QB, Utah State

» Jake Luton, QB, Oregon State

» James Lynch, DL, Baylor

» Austin Mack, WR, Ohio State

» Jordan Mack, LB, Virginia

» Justin Madubuike, DL, Texas A&M

» Braden Mann, P, Texas A&M

» Kamal Martin, LB, Minnesota

» Cole McDonald, QB, Hawaii

» Anthony McFarland, RB, Maryland

» Sean McKeon, TE, Michigan

» Xavier McKinney, DB, Alabama

» Colton McKivitz, OL, West Virginia

» Josh Metellus, DB, Michigan

» Chris Miller, DB, Baylor

» Denzel Mims, WR, Baylor

» John Molchon, OL, Boise State

» JJ Molson, K, UCLA

» Steven Montez, QB, Colorado

» Darnell Mooney, WR, Tulane

» James Morgan, QB, Florida International

» Thaddeus Moss, TE, LSU

» Zack Moss, RB, Utah

» Larrell Murchison, DL, North Carolina State

» Kyle Murphy, OL, Rhode Island

» Kenneth Murray, LB, Oklahoma

» Tanner Muse, DB, Clemson

» Netane Muti, OL, Fresno State

» Lucas Niang, OL, TCU

» C.J. O’Grady, TE, Arkansas

» Michael Ojemudia, DB, Iowa

» Jeff Okudah, DB, Ohio State

» Julian Okwara, DL, Notre Dame

» Albert Okwuegbunam, TE, Missouri

» Sewo Olonilua, RB, TCU

» Dante Olson, LB, Montana

» Mike Onwenu, OL, Michigan

» K.J. Osborn, WR, Miami

» Aaron Parker, WR, Rhode Island

» Colby Parkinson, TE, Stanford

» Dezmon Patmon, WR, Washington State

» Shea Patterson, QB, Michigan

» Matt Peart, OL, Connecticut

» Alex Pechin, P, Bucknell

» John Penisini, DL, Utah

» Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

» La’Mical Perine, RB, Florida

» Malcolm Perry, WR, Navy

» Jacob Phillips, LB, LSU

» Scottie Phillips, RB, Mississippi

» Tyre Phillips, OL, Mississippi State

» James Pierre, DB, Florida Atlantic

» Michael Pinckney, LB, Miami

» Jared Pinkney, TE, Vanderbilt

» Danny Pinter, OL, Ball State

» Michael Pittman, WR, USC

» Troy Pride, DB, Notre Dame

» James Proche, WR, SMU

» Shaquille Quarterman, LB, Miami

» Patrick Queen, LB, LSU

» Jalen Reagor, WR, TCU

» J.R. Reed, DB, Georgia

» Joe Reed, WR, Virginia

» John Reid, DB, Penn State

» Chauncey Rivers, DL, Mississippi State

» Malcolm Roach, DL, Texas

» Amik Robertson, DB, Louisiana Tech

» Alton Robinson, DL, Syracuse

» James Robinson, RB, Illinois State

» Reggie Robinson II, DB, Tulsa

» Kendrick Rogers, WR, Texas A&M

» Henry Ruggs III, WR, Alabama

» Cesar Ruiz, OL, Michigan

» Jon Runyan, OL, Michigan

» Chapelle Russell, LB, Temple

» Stanford Samuels, DB, Florida State

» Josiah Scott, DB, Michigan State

» Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

» Qaadir Sheppard, DL, Mississippi

» Isaiah Simmons, LB, Clemson

» John Simpson, OL, Clemson

» Arryn Siposs, P, Auburn

» James Smith-Williams, DL, North Carolina State

» L’Jarius Sneed, DB, Louisiana Tech

» Nate Stanley, QB, Iowa

» Terence Steele, OL, Texas Tech

» Logan Stenberg, OL, Kentucky

» Simon Stepaniak, OL, Indiana

» Darrell Stewart, WR, Michigan State

» Geno Stone, DB, Iowa

» Justin Strnad, LB, Wake Forest

» Jason Strowbridge, DL, UNC

» Stephen Sullivan, TE, LSU

» Freddie Swain, WR, Florida

» D’Andre Swift, RB, Georgia

» Tua Tagovailoa, QB, Alabama

» Charlie Taumoepeau, TE, Portland State

» Alex Taylor, OL, South Carolina State

» Darrell Taylor, LB, Tennessee

» Davion Taylor, LB, Colorado

» J.J. Taylor, RB, Arizona

» Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

» Patrick Taylor, RB, Memphis

» A.J. Terrell, DB, Clemson

» Andrew Thomas, OL, Georgia

» Daniel Thomas, DB, Auburn

» Jeff Thomas, WR, Miami

» Stantley Thomas-Oliver, DB, Florida International

» Calvin Throckmorton, OL, Oregon

» Casey Toohill, LB, Stanford

» Tommy Townsend, P, Florida

» Adam Trautman, TE, Dayton

» Michael Turk, P, Arizona State

» Derrek Tuszka, DL, North Dakota State

» Josh Uche, LB, Michigan

» Ke’Shawn Vaughn, RB, Vanderbilt

» Ben Victor, WR, Ohio State

» Kindle Vildor, DB, Georgia Southern

» Mykal Walker, LB, Fresno State

» K’Von Wallace, DB, Clemson

» Prince Tega Wanogho, OL, Auburn

» Mike Warren, RB, Cincinnati

» Broderick Washington, DL, Texas Tech

» Quez Watkins, WR, Southern Mississippi

» Curtis Weaver, LB, Boise State

» Evan Weaver, LB, California

» Cody White, WR, Michigan State

» Mitchell Wilcox, TE, South Florida

» Kenny Willekes, DL, Michigan State

» Darryl Williams, OL, Mississippi State

» Raequan Williams, DL, Michigan State

» Jedrick Wills, OL, Alabama

» Isaiah Wilson, OL, Georgia

» Logan Wilson, LB, Wyoming

» Rob Windsor, DL, Penn State

» Antoine Winfield Jr., DB, Minnesota

» Tristan Wirfs, OL, Iowa

» Steven Wirtel, LS, Iowa State

» Charlie Woerner, TE, Georgia

» D.J. Wonnum, DL, South Carolina

» Dom Wood-Anderson, TE, Tennessee

» David Woodward, LB, Utah State

» Chase Young, DL, Ohio State

» Jabari Zuniga, DL, Florida